Движение ограничат в Псковской области из-за ралли

12:22, 23 сентября 2022, ПАИ

Движение ограничат в Опочецком, Новоржевском, Бежаницком районах в связи с подготовкой и проведением финального этапа Кубка России ралли «Пушкинские Горы - 2022». Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Временное прекращение движения вводится на следующих автомобильных дорогах:

58 ОП РЗ 58К-274 «Куденково - Сехино» – от деревни Куденково до деревни Кошкино Опочецкого района – 29 сентября на период времени с 9.00 до 17.15.

58 ОП РЗ 58К-230 «Овчино - Дубровы - Литово» – от деревни Дубровы до деревни Литово Новоржевского района – 1 октября на период времени с 12.20 до 14.45 и с 14.50 до 17.15.

58 ОП РЗ 58К-295 «Сеньково – Лахово – Волково» – от деревни Сеньково до деревни Волково Опочецкого района – 1 октября на период времени с 13.20 до 15.55.

58 ОП РЗ 58К-014 «Новоржев - Кудеверь» – от деревни Макарово Новоржевского района до деревни Зубково Бежаницкого района – 2 октября на период времени с 8.50 до 11.20 и с 11.30 до 14.05.

58 ОП РЗ 58К-004 «Бежаницы – Кудеверь – Болгатово» – от деревни Шапкино до деревни Духново Опочецкого района – 2 октября на период времени с 9.30 до 12.05.

58 ОП РЗ 58К-011 «Кудеверь – Бардово» от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района – 2 октября с 12.00 до 14.20, с 14.25 до 16.35.