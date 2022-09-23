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Общество

Минцифры просят рассмотреть отсрочку от призыва по мобилизации для IТ-специалистов

Фото: ПАИ

Минцифры рассматривает возможность предоставления работникам аккредитованных при министерстве IТ-компаний отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Соответствующее обращение подали представители сообщества IT-руководителей, сообщает ТАСС.

«Просим вас инициировать внесение в нормативно-правовую базу РФ предоставления льгот для работников IТ-компаний, аккредитованных Министерством цифрового развития Российской Федерации, а также аккредитованных участников Научно-технологических кластеров Российской Федерации, путем отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и указом президента Российской Федерации № 647 от 21 сентября 2022 года», - говорится в тексте обращения.

В обращении также указывается, что высококвалифицированные специалисты IТ-компаний могут принести большую пользу в развитии национального суверенитета, продолжая работать в своих организациях. Для быстрой реализации инициативы сообщество также предлагает рассмотреть возможность приравнять указанные организации в вопросах призыва по мобилизации к организациям ОПК РФ, работники которого, согласно указу президента РФ, получают отсрочку от призыва.

«При этом каждый сотрудник указанных организаций может добровольно отказаться от права воспользоваться отсрочкой от призыва по мобилизации для того, чтобы выполнить свой гражданско-патриотический долг и применить свои навыки в рядах ВС РФ», - подчеркнули его авторы.

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