ФОТОФАКТ Встреча с губернатором на улице

13:14, 23 сентября 2022, ПАИ

Диалог власти и народа состоялся прямо на улице. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не прошёл мимо и выслушал горожанина.

Ранее в рамках программы «Первый на седьмом» в эфире радио «7 НЕБО» губернатор отметил, в регионе удалось объединить людей вокруг общих задач. «У нас классная, неравнодушная, профессиональная команда: и власть всех уровней, и журналисты, и общественники. Я много езжу по районам, понятно, властью не всегда довольны, но у людей горят глаза, они видят, что власть не в высоких кабинетах сидит, а с ними, работает, говорит обо всем честно», – сказал глава региона.