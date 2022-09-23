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Спорт

Кубок Пскова по баскетболу стартует 24 сентября

Кубок города Пскова по баскетболу среди мужских и женских команд стартует 24 сентября. Как сообщает официальный Telegram-канал администрации Пскова, игры будут проходить по выходным дням в спортивном зале Дома спорта на Набережной реки Великой, 16. 

В соревнованиях примут участие 5 женских команд – «Энигма» (Псков), «Юность» (Псков), «Юность 2» (Псков), «Локня» и «Остров». Среди мужских команд за победу будут бороться «Ника», «Абсолютное динамо», «Псковские барсы», «Политехник», «Политехник 2», «Олимп», «Анлим», «Анлим 2», «Викинг», «Дно». 

Начнется кубок города Пскова игрой команд «Псковские барсы» - «Политехник 2» в 10:30. Первая игра в женском дивизионе пройдет в 13:30 между командами «Энигма» и «Остров».

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