Красногородский район присоединился к акции «Сохраним лес»

14:01, 23 сентября 2022, ПАИ

К осенней акции «Сохраним лес» присоединились работники Красногородского и Гавровского участковых лесничеств 23 сентября. Об этом сообщает районная газета «Заря».



«На данный момент участники высадили сеянцы сосны в квартале 18, выдел 18, на площади 3,8 га вблизи деревни Столбово Красногородского района. Всего было высажено 3,5 тысячи сеянцев», - отмечается в сообщении.



Напоминаем, что всероссийская осенняя акция «Сохраним лес» проводится с целью привлечь внимание общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, а также оказать поддержку федеральному проекту «Сохранение лесов».