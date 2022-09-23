Началась трансляция сессии Псковской гордумы

14:01, 23 сентября 2022, ПАИ

Началась сессия Псковской городской Думы седьмого созыва. Она проходит второй день. Псковское агентство информации транслирует заседание в прямом эфире.

В основной повестке дня значится семь вопросов, в том числе об избрании заместителей председателя Псковской городской Думы седьмого созыва, председателей комитетов и комиссий ПГД, их заместителей и об утверждении персонального состава комитетов и комиссий.

Напомним, вчера был избран председатель нового созыва Псковской гордумы.

Прямая трансляция сессии доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Псковского агентства информации.