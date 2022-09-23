Известный бард выступит в Пскове 25 сентября

16:14, 23 сентября 2022, ПАИ

Акустический концерт «Трудно быть человеком...» известного псковского барда пройдет в Пскове 25 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центральной городской библиотеке.

Концерт состоится в Центральной городской библиотеке в 15:00. Перед собравшимися выступит псковский поэт, бард, автор поэтической книги «Черта» Андрей Васильев.

С исполнителем запланирована автограф-сессия, и каждый сможет стать обладателем книги «Черта».

Андрей Васильев - участник многих фестивалей авторской песни. К настоящему времени у него записано пять сольных альбомов: «Век соломенных крыльев», «Очертания», «Круги на воде», «Если сна разобьётся хрусталь...», «В тихом городе №». С 2006 по 2012 год он возглавлял псковское творческое объединение «Махаон».