Лебеди спровоцировали ДТП в Куньинском районе
Столкновение фургона Isuzu и автомобиля ВАЗ-2114 произошло на 432-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе. В результате ДТП пострадала пассажир ВАЗа, она госпитализирована в медучреждение.
По предварительным данным, перед фургоном Isuzu дорогу переходила семья лебедей, водитель сбросил скорость и затормозил. В результате водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на впереди стоящий фургон.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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