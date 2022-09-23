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Происшествия

Лебеди спровоцировали ДТП в Куньинском районе

Фото с места происшествия

Столкновение фургона Isuzu и автомобиля ВАЗ-2114 произошло на 432-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе. В результате ДТП пострадала пассажир ВАЗа, она госпитализирована в медучреждение.

По предварительным данным, перед фургоном Isuzu дорогу переходила семья лебедей, водитель сбросил скорость и затормозил. В результате водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на впереди стоящий фургон.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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