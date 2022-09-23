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Общество

Почти 140 псковичей приняли участие в акции «На работу на велосипеде»

Фото здесь и далее: городской молодёжный центр

Почти 140 жителей Пскова стали участниками акции «На работу на велосипеде» 22 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодёжном центре.

«Это новый рекорд за всю историю проведения акции в Пскове», — говорится в сообщении. 

Для того чтобы мотивировать псковичей принять участие в акции, в большинстве районов города располагалось шесть «энергетических точек», на которых участники могли получить раздаточную продукцию от организаторов – наклейку, значок, номерок на велосипед и батончик, а также различные скидки и бонусы от партнёров акции.

«Основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду», — отмечается в сообщении.

Напомним, что два раза в год молодёжный центр присоединяется к всероссийской акции «На работу на велосипеде»: осенью и весной. Вся информация заранее публикуется в сообществе «ВКонтакте».

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