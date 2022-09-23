Имущество на 100 тысяч рублей вынес из чужих гаражей невельчанин

14:52, 23 сентября 2022, ПАИ

В Невеле горожанин похитил имущество из гаражей на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из двух гаражей на улице Гвардейской путем срыва замков были похищены автозапчасти, кабель, мешки с латунью и медью, инструменты.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в краже был установлен. Им оказался нигде не работающий невельчанин 1992 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Кроме того, изъят автомобиль, на котором фигурант вывозил краденое. Ведется следствие.