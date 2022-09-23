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Общество

«Ростелеком» обеспечил оборудованием новый компьютерный центр в Пскове

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» обеспечил современными цифровыми услугами новый универсальный компьютерный центр, открывшийся в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 22 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком». 

Компания предоставила муниципальному спортивному учреждению высокоскоростной интернет, качественную мобильную связь и услуги видеонаблюдения, позволяющие повысить уровень общественной безопасности. Кроме того, «Ростелеком» помог обеспечить центр современным компьютерным оборудованием. 

Фото: ПАО «Ростелеком»

Новая площадка будет использоваться для проведения мероприятий Федерации компьютерного спорта Псковской области, включая открытые тренировки по изучению механики компьютерных игр и мастер-классы профессиональных киберспортсменов. Также предусмотрено активное развитие образовательного направления: например, в ближайшее время в универсальном компьютерном центре пройдет серия занятий по основам цифровой экономики. 

«Компьютерный центр получил новое оборудование и современные сервисы для своей деятельности, и она несомненно будет способствовать развитию цифровых компетенций молодежи. Интерес к компьютерным играм и ИТ-профессиям у подростков высокий. Уверен, что в новом центре будут рождаться интересные проекты, которые мы сможем воплотить в жизнь в нашем городе», - сказал глава администрации города Пскова Борис Елкин. 

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Развитие технологий сегодня невозможно представить без стабильного интернета, поэтому важно, чтобы молодёжь чувствовала себя в нем защищенными. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку наших и реализацию собственных инициатив в работе с подрастающим поколением. Уверен, что число подобных проектов с каждым годом будет увеличиваться», - отметил заместитель начальника управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Эдуард Смирнов. 

«Мы рады выступить партнером в реализации этого важного проекта, ведь современное образование сложно представить без наличия соответствующих услуг и сервисов. Важно, чтобы подрастающее поколение могло всесторонне развиваться. Одна из основных задач нового компьютерного центра – дать возможность школьникам с комфортом осваивать актуальные цифровые профессии и получать знания, которые обязательно пригодятся им в будущем», - добавила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова. 

Фото: ПАО «Ростелеком»

Во время торжественного открытия компьютерного центра состоялась интерактивная ИТ-эстафета, в которой приняли участие воспитанники центра помощи детям города Пскова и Псковской школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке. Все участники праздника смогли попробовать себя в конкурсах на скорость, ловкость и сообразительность, а завершилась насыщенную программа дня чаепитием и вручением приятных сувениров. 

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