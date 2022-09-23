В Опочке студентка спасла тонущего в реке ребёнка

16:00, 23 сентября 2022, ПАИ

Тонущего мальчика спасла студентка Татьяна Пахоменкова в Опочке. По словам девушки, на вид ребёнку было около 10-11 лет. Об этом пишет газета «Красный маяк».

«На подходе к «висячке» услышала то ли детский плач, то ли крик, доносившийся из реки. Оказавшись на мосту, я поняла, что мальчик самостоятельно из воды не выберется. Глубина в том месте приличная, даже мне ногами до дна не достать», - рассказала она.

В воде девушка схватила ребёнка за одежду и оттащила к берегу. «Мы так и расстались, не сказав друг другу ни слова. Он, плача, удалился вглубь улицы, а я отправилась забирать вещи, оставленные на мосту», - добавила студентка.