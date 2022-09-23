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Культура

Артист Александр Новиков рассказал о плохом зрителе в театре

Заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Новиков на творческой встрече в медиацентре ПАИ рассказал о неправильном восприятии зрителем театральных представлений.

По мнению актера, важно абстрагироваться от того, что ты уже знаешь об этом произведении, и стараться увидеть его по-новому, тогда станут ясны режиссерские задумки и можно получить удовольствие без предвзятого отношения к самому спектаклю.

В частности, Александр Новиков рассказал о сегодняшнем спектакле «Преступление и наказание». В нем роль Сони Мармеладовой сыграет не худенькая девочка с болезненным видом, а высокая, статная женщина. Такой нетипичный подход к подбору актёров применён и к другим персонажам спектакля. Такой ход, считает актёр, позволяет взглянуть на героя под другим углом, при этом не меняя его сути.

Напомним, спектакль режиссера Константина Богомолова «Преступление и наказание» с участием актера пройдёт сегодня, 23 сентября, в 19:00 на большой сцене театра драмы им. А. С. Пушкина.
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