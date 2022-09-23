В налоговой службе объяснили, куда обращаться после её реорганизации

15:48, 23 сентября 2022, ПАИ

В Псковской области началась реорганизация налоговых органов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области Сергей Иванов.

По новому законодательству межрайонные ИФНС России № 1, 2, 3, 5, 6 по Псковской области с 24 октября 2022 года будут реорганизованы путем присоединения к управлению Федеральной налоговой службы по Псковской области.

При переходе на двухуровневую систему управления все функции реорганизуемых межрайонных налоговых инспекций будет выполнять УФНС, которое является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности инспекций.

С 24 октября приём по вопросам о налогах в очном формате будет осуществляться в обособленных подразделениях по адресам: Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2, Великие Луки, ул. Тимирязева, 2, Порхов, пер. Мебельный, 1, Остров, ул. 111-й Стрелковой Дивизии, 10, Опочка, ул. Ленина, 57, Невель, ул. Карла Либкнехта, 10.

Прием документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет вестись в обособленном подразделении в Пскове. Адрес для направления документов по почте: 180017, г. Псков, ул. Спортивная, д. 5а.

Режим приема налогоплательщиков в ОП городов Псков, Великие Луки, Порхов, Остров, Опочка, Невель: понедельник, среда – с 9:00 до 18:00; вторник, четверг – с 9:00 до 20:00; пятница – с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв – с 13:00 до 13:45. Оперзал работает без перерыва на обед.