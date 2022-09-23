Юрий Бурлин: Псков может стать одним из флагманов промышленности

16:42, 23 сентября 2022, ПАИ

Выпуск уникальных сварочных комплексов в Псковской области прокомментировал член Общественной палаты Псковской области, вице-председатель Псковского отделения «Опора России», руководитель комитета по цифровой экономике и государственному заказу сообщества малого и среднего бизнеса, участник комиссии по развитию экономики, предпринимательства Юрий Бурлин.

«То, что Псков может стать одним из национальных флагманов промышленности по этому направлению благодаря налаживанию выпуска уникальных сварочных комплексов, - отличная новость!» - отметил он.

Ранее сообщалось, что правительство Псковской области заключило соглашение с ПАО «Газпром» и АО «Акрон Холдинг» о выпуске данных сварочных комплексов. Их будут использовать в строительстве и ремонте магистральных трубопроводов.

По словам Юрия Бурлина, в современных реалиях - это ощутимый вклад в развитие региона. Выпуск сварочных комплексов обеспечит новые рабочие места и обучение специалистов. Он подчеркнул, что для их подготовки можно рассмотреть площадки с расширенными возможностями на базе учреждений профессионального образования, и это помогло бы в дальнейшем обеспечить данный холдинг кадрами.

«И главное, что есть всё для того, чтобы это стало реальностью!» - заявил Юрий Бурлин.