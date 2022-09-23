Как западные санкции помогают отечественному кино, рассказали актёры

16:04, 23 сентября 2022, ПАИ

Актеры театра и кино Илья Дель и Александр Новиков на творческой встрече в медиацентре ПАИ рассказали о том, как западные санкции, а именно уход с российского рынка западных кинокомпаний, помогают в развитии отечественного кино.

По их словам, санкции дали толчок и стимул для развития собственного кинематографа, активнее стали снимать различные фильмы, начало поступать больше предложений о съемках и самим актерам.

Напомним, спектакль режиссера Константина Богомолова «Преступление и наказание» с участием актеров пройдет сегодня, 23 сентября, в 19:00 на большой сцене театра драмы им. А. С. Пушкина.