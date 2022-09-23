Михаил Ведерников пообещал ответить на все вопросы о мобилизации

16:31, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» пообещал ответить на все вопросы о мобилизации.

Он напомнил, что 21 сентября президент озвучил «крайне важное и необходимое решение – проведение частичной мобилизации для усиления наших войск в рамках специальной военной операции». До сих пор она проводилась так называемой армией мирного времени. Ограниченным контингентом, состоящим исключительно из контрактников и добровольцев.

«Наши военнослужащие проявляют чудеса героизма и профессионализма, сражаясь с численно превосходящим врагом. Учитывая все непростые обстоятельства, наша армия, конечно, несёт потери, но они кратно ниже потерь противника. Тем не менее коллективный Запад все эти месяцы усиленно накачивал Украину оружием и наёмниками. Российского контингента сейчас просто не хватает для максимально эффективных действий против нацистов на 1000-километровом фронте. Нужно усиление для поддержки наших бойцов, для помощи тем, кто, рискуя своей жизнью, сражается против неонацизма за наше будущее, за интересы нашей нации, страны и всех русских людей», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что частичная мобилизация уже началась.

«Повестки военнообязанные получают. И конечно, не обходится без вопросов, на некоторые из которых сейчас дам ответы. Тем более что украинские центры психологических операций не упускают возможность вбросить дезинформацию. Примеры тоже приведу. Нюансов много. Сразу скажу, что запишу ещё не одно видео на эту тему. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Самостоятельно сейчас не успеваю смотреть всё из-за очень напряжённого графика. Тем не менее наша команда работает, мы соберём и проанализируем все наиболее острые вопросы, а затем дадим необходимые разъяснения на официальных каналах. Если встретим вопросы, по которым у нас сейчас нет официальной информации, будем консультироваться с профильными коллегами. Как и всегда, работаем максимально открыто. Буду давать всю информацию, которая у нас есть, которая открыта и актуальна на данный момент», - заверил губернатор.