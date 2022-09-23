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Культура

«Таинственная атмосфера»: Покровская башня принимает гостей

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол» посетили ученики 5 класса гуманитарного лицея города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

О нелегкой судьбе Покровской башни и тех драматических событиях истории, которые вокруг нее разворачивались, рассказала экскурсовод Псковского музея-заповедника Анастасия Иванова.

Экскурсовод помог ребятам погрузиться в атмосферу событий сентября 1581 года, когда войска короля Стефана Батория штурмовали город, а псковичи держали оборону. «Ребята были впечатлены масштабами Покровской башни и тем, как она выглядит изнутри. После этого группу провели вокруг Покровского угла, рассказав об истории храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах тяжелой осады 1581 года. Закончилась экскурсия на бастионе у Покровской башни, с которого открывается вид не только на этот памятник, но и на Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, располагающийся на противоположном берегу», - рассказали в музее.

«Когда-то я уже тут была, но очень давно, и практически ничего не помню. Мне очень интересно здесь, потому что я мало знаю об этом месте и об истории тех времен. Очень понравилось внутри башни, мне запомнилась эта таинственная атмосфера», – поделилась впечатлениями ученица 5 класса гуманитарного лицея Алина Зайцева.

Билеты можно приобрести в кассах Приказной палаты (ул. Кремль, 4), главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7), а также в кассе у Покровской башни (ул. Свердлова, 3) прямо перед экскурсией. Электронный билет можно приобрести на сайте Псковского музея-заповедника

Стоимость: 150 руб./чел. – взрослые, учащиеся (студенты), в том числе по Пушкинской карте, 100 руб./чел. – дети до 16 лет.

Напомним, что данные экскурсии будут проводиться ограниченное количество времени, с учетом погодных условий и времени наступления холодов. «Успейте побывать в самой таинственной башне Псковской крепости, пока она доступна для посещения!» — отмечается в сообщении.

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