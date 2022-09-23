Живой символ медицины нашли на месте строительства ФАПа в Палкинском районе

17:05, 23 сентября 2022, ПАИ

Власти Палкинского района посетили место строительства фельдшерско-акушерского пункта в деревне Родовое. Об этом сообщил заместитель главы района Василий Раков в своём Telegram-канале.

«Оперативно решили вопрос с материалом в основание под фундамент, часть песка бесплатно даст карьер – 150 м куб., часть спонсор – 150 м куб.», — уточнил он.

На месте строительства был обнаружен символ медицины. «Нашли ужа, чаша со змеёй - символ медицины, значит, место правильное», - рассказал Василий Раков.

Изображение змеи, обвивающейся вокруг посоха, издревле используется в качестве медицинского символа. Его можно увидеть как на упаковке лекарств, так и на медицинских учреждениях.