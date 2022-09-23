Псковский губернатор рассказал о выплатах мобилизованным

17:35, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» рассказал о материальном обеспечении мобилизуемых, а также о выплатах, которые положены военнослужащим.

«Главное – у них будут те же условия, что и у контрактников. Об этом прямо сказал президент. Выплаты там очень хорошие – информация об этом есть в открытом доступе», - сказал губернатор.

Также он прокомментировал ситуацию с кредитами и льготами: «Что касается кредитов – на настоящий момент их нужно будет продолжать платить. Но Центробанк уже порекомендовал банкам идти навстречу призывникам. Мобилизованные могут попросить дать кредитные каникулы. Также регулятор посоветовал банкам не начислять пени и неустойки в случаях просрочки. Пока это рекомендация, а не нормативное требование. Но я уверен, что к ней многие прислушаются. Кроме того, Государственной Думой уже разрабатываются соответствующие законопроекты. Льготы для участников специальной военной операции, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию».

Говоря о гражданских рабочих местах, он отметил, что прорабатывается законодательная база, по которой они будут сохраняться за мобилизованными.