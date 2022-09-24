День открытых дверей пройдёт в псковском клубе «С-ФИТНЕС»

10:02, 24 сентября 2022, ПАИ

День открытых дверей в клубе «С-ФИТНЕС» состоится 26 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Тренеры фитнес-клуба помогут привести мышцы в тонус, убрать лишние килограммы, подтянуть фигуру, а также повысить самооценку и энергию.

Организаторы подготовили блок быстрых тренировок: в 19:00 — коррекция фигуры с Надеждой Селиверстовой, в 19:30 — тай-бо с Владимиром Денисьевым, в 20:00 — пилатес с Екатериной Здоровой, а в 20:30 — дегустация «вкусняшек» из бара.

Для всех участников будет действовать скидка 15 % по клубной карте.

Мероприятие пройдёт 26 сентября в 19:00 по адресу улица Рокоссовского, 16. Места можно забронировать по телефону 55-77-75, их число ограничено.