Псковский губернатор рассказал о фейках про мобилизацию

18:12, 23 сентября 2022, ПАИ

Существуют ли ограничения для передвижения лиц призывного возраста в период частичной мобилизации, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем».

«Тоже было много вбросов на эту тему. У нас, например, писали, что из Пскова какие-то мужчины не смогли уехать в Краснодар на рейсовом автобусе. Во-первых, у нас таких официальных рейсов не существует. Во-вторых, никаких ограничений продажи билетов нет — ни на ж/д, ни на автобусные, ни на авиаперевозки», — сказал глава региона.

То, что из региона не выпускают мужчин призывного возраста, — фейк и дезинформация, прокомментировал Михаил Ведерников. «Такого в регионе нет, и любой гражданин страны может свободно въехать и выехать из Псковской области».