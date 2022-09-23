Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Движение грузового транспорта по дороге Заполье – Любенск – Вечаша временно ограничат

С 23 сентября по 19 октября 2022 года временно ограничено движение грузового транспорта по автомобильной дороге Заполье – Любенск – Вечаша (от 0 до 12 км) в Плюсском районе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия, сообщает комитет по транспорту Псковской области.

При комиссионном обследовании состояния автомобильной дороги были выявлены локальные разрушения песчано-гравийного покрытия, превышающие предельно допустимые значения. В результате интенсивного движения большегрузной техники образовались значительные дефекты и повреждения проезжей части.

Комиссия пришла к выводу, что дальнейшее движение большегрузного транспорта по автодороге приведёт к увеличению разрушений дорожного покрытия и невозможности безопасного проезда.

В течение периода ограничения движения на автомобильной дороге будут проведены работы по восстановлению проезжей части. Ограничение будет введено путём установки информационных дорожных знаков 3,4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». 

В случае возникновения вопросов можно обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ГБУ ПО «Псковавтодор» по тел. (8 8112) 29-88-08.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

23 сентября 2022

Назад в большую семью. 81-й выпуск «Псковского телеграма»
23 сентября 2022

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ Михаил Ведерников: Происходят непростые, судьбоносные события
23 сентября 2022

В Изборско-Мальской долине второй раз пройдёт трек-поход «Молодёжный»
23 сентября 2022

Митинг в поддержку референдумов на Украине проходит в Пскове
23 сентября 2022

Псковский губернатор рассказал о фейках про мобилизацию
23 сентября 2022

Глава Псковского облсовпрофа: Нам нужны единение и победа Русского мира
23 сентября 2022

Порядок вручения повесток о частичной мобилизации разъяснили псковичам
23 сентября 2022

Глава ВГА Бериславского района обратился к псковичам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...