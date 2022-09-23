Движение грузового транспорта по дороге Заполье – Любенск – Вечаша временно ограничат

19:03, 23 сентября 2022, ПАИ

С 23 сентября по 19 октября 2022 года временно ограничено движение грузового транспорта по автомобильной дороге Заполье – Любенск – Вечаша (от 0 до 12 км) в Плюсском районе. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием песчано-гравийного покрытия, сообщает комитет по транспорту Псковской области.

При комиссионном обследовании состояния автомобильной дороги были выявлены локальные разрушения песчано-гравийного покрытия, превышающие предельно допустимые значения. В результате интенсивного движения большегрузной техники образовались значительные дефекты и повреждения проезжей части.

Комиссия пришла к выводу, что дальнейшее движение большегрузного транспорта по автодороге приведёт к увеличению разрушений дорожного покрытия и невозможности безопасного проезда.

В течение периода ограничения движения на автомобильной дороге будут проведены работы по восстановлению проезжей части. Ограничение будет введено путём установки информационных дорожных знаков 3,4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

В случае возникновения вопросов можно обратиться в дежурно-диспетчерскую службу ГБУ ПО «Псковавтодор» по тел. (8 8112) 29-88-08.