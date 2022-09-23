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Культура

В Псковском драматическом театре начался показ спектакля Константина Богомолова «Преступление и наказание»

Сцена из спектакля. Фото: сайт Псковского драматического театра

В Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина начался спектакль режиссёра Константина Богомолова «Преступление и наказание». 

Константин Богомолов является художественным руководителем театра на Малой Бронной.

Константин Богомолов — обладатель ряда театральных наград: театральной премии «Чайка» (2007), зрительской премии «ЖЖивой театр» (2011), премии имени Олега Янковского «Творческое открытие» (2013). Многократный лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2009, 2012, 2013, 2016). Неоднократный номинант на премию «Золотая маска». 

В «Преступлении и наказании» Константина Богомолова всё не то, чем кажется. Известный сюжет сжат до первой части названия, но это не значит, что в нём нет истории раскаяния Раскольникова.

Вот как говорит о спектакле режиссёр Константин Богомолов: «В этом спектакле вы не увидите Достоевского кричащего, страдающего, рыдающего. Здесь Достоевский спокойный, скорее рациональный, а не эмоциональный. Все эмоции здесь спрятаны внутрь. Сам подход к «преступлению» здесь (не способ изложения) действительно тарантиновский. В том смысле, что у Тарантино смерть не рассматривается как драма, она только эпизод жизни. Из истории Раскольникова изъяты моменты физических мучений, хотя сохранены и текст, и структура романа. Но при этом каждый монолог изъят из зоны нравственных и моральных мучений. Вот что здесь от Тарантино».

Как передаёт корреспондент ПАИ спектакль идёт при полном аншлаге. По всему залу расставлены дополнительные стулья.

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