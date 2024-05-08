«Культурная волна» пройдёт в Псковской области 17 мая

11:56, 08 мая 2024, ПАИ

«Культурная волна» пройдёт в Псковской области 17 мая в честь трёхлетия Президентского фонда культурных инициатив, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

В рамках мероприятия пройдёт кейс-сессия с грантополучателями из Псковской области, лекция «Культурные проекты» и индивидуальные консультации по запросу.

Участниками проекта могут стать творческие команды, подававшие заявки на конкурс, но не получившие поддержку, а также авторы творческих проектов, ищущие инвестиции на реализацию своих проектов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Отметим, что Президентский фонд культурных инициатив работает в Псковской области не первый год. Благодаря фонду в Псковской области появились такие проекты, как музей радио, фестиваль колокольного звона, цирк «Псковский скоморох» и другие. Всего за три года работы ПФКИ провёл 12 заявочных волн. По всей России поддержку получили 7 202 творческих проекта, они реализуются во всех регионах страны.

Напомним, в начале февраля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая работе проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив. В частности, руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев рассказал, какую работу офис провёл со времени открытия, как взаимодействует с офисами в других регионах и чем культурные инициативы Псковской области отличаются от других регионов.