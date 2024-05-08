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Культура

Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника  

Выставочный комплекс, посвящённый победе советского народа в Великой Отечественной войне, открылся в главном здании Псковского музея-заповедника накануне Дня Победы, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

  • Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника
    Фото: Псковский музей-заповедник

Гости музея смогут увидеть памятные денежные знаки, выпущенные к юбилейным датам победы СССР над фашистской Германией. Например, монету номиналом один рубль, вышедшую в обращение в 1965 году, к 20-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Эта монета положила начало традиции регулярного выпуска денежных знаков к специальным памятным датам.

Также на выставке представлены массовые награды Советского Союза, среди которых медали «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Выставочный комплекс работает в составе экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании Псковского музея-заповедника.

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Памятные монеты и медали могут увидеть псковичи в новой экспозиции музея-заповедника  
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