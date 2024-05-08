Опубликован режим работы музея-заповедника «Изборск» в майские выходные

17:03, 08 мая 2024, ПАИ

Режим работы Изборского музея-заповедника изменится 10 и 11 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

9 мая все объекты музея будут работать в обычном режиме.

10 и 11 мая Изборская крепость будет работать с 9:00 до 20:00, в остальные дни – с 9:00 до 18:00. Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово будет доступна для посещения с 10:00 до 17:00 ежедневно. Музейные экспозиции и музейное кафе можно посетить с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Записаться на экскурсии и уточнить информацию можно по телефонам 8-911-385-34-61 (Сигово), (8 8112) 33-16-17 (экскурсионный отдел музея-заповедника «Изборск»).