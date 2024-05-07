«Дар Бориса Диодорова» могут увидеть посетители Пушкинского заповедника

16:29, 07 мая 2024, ПАИ

В Пушкинском заповеднике, в мемориальной усадьбе «Петровское», для посетителей открылась выставка «Дар Бориса Диодорова», сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Михайловское».

«Это большая, включающая в себя более ста графических листов экспозиция из фондов музея-заповедника. Её основу, как и следует из названия, составили произведения оригинальной и печатной графики, которые к столетию «Пушкинского уголка» привёз в дар «Михайловскому» профессор Борис Диодоров – всемирно известный иллюстратор, народный художник России, лауреат многих и многих отечественных и зарубежных премий в области книжного искусства. В это очень интересное и художественно значимое собрание вошли работы как самого Бориса Аркадьевича, так и его друзей – живописцев и графиков, а также учеников мастера», – отметили в пресс-службе.

Открывается выставка офортами Бориса Диодорова – иллюстрациями мастера к трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и к его так называемым народным рассказам, а также к пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке» и книге стихотворений Ивана Тургенева «Песнь души». Не забыли создатели экспозиции и «андерсеновскую тему», с которой, собственно, и началась всемирная слава Бориса Диодорова.

Отдельный раздел выставки посвящён кругу именитых друзей Бориса Диодорова, чьи работы хранятся в коллекциях ведущих музеев страны – Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Русского музея, Эрмитажа и, конечно, «Михайловского».

Планируется, что выставка «Дар Бориса Диодорова», посвящённая 225-летию со дня рождения Пушкина и приуроченная к 90-летию художника, будет доступна для жителей и гостей Псковской области до апреля следующего года. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.