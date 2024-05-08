9 и 10 мая псковичей приглашают в Изборск на фольклорную программу «Родная сказка»

13:40, 08 мая 2024, ПАИ

9 и 10 мая в 14:00 в Изборском музее-заповеднике будет начинаться фольклорная программа «Родная сказка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участники программы узнают о традициях весенне-обрядового цикла и поучаствуют в пасхальных забавах, поиграют в детские и молодежные деревенские игры и услышат живое фольклорное пение.

Место проведения: дом купца Шведова, улица Печорская, 32.

Также псковичей и гостей региона приглашают на сборные экскурсии по Изборской крепости в 11:00, 13:00 и 15:00. Сбор группы – ул. Печорская, 37. Предварительная запись не требуется.

