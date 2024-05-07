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Культура

7 мая состоится прощальный показ спектакля «Жанна» в Псковском театре драмы

Сегодня, 7 мая, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина пройдет последний показ спектакля «Жанна». Спектакль Михаила Заеца по пьесе Ярославы Пулинович шел на псковской сцене пять лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото пресс-службы театра

«Жанна» – одна из самых репертуарных пьес современного драматурга Ярославы Пулинович: она неизменно пользуется успехом у зрителей разных театров и регионов.

Спектакль Михаила Заеца, главного режиссера Ростовского молодежного театра, – не мелодрама, не история несчастной любви и женского одиночества. Его Жанна – женщина из российских 1990-х, жертва эпохи, привыкшая считать себя победительницей.

Автор сценографии и костюмов к спектаклю – Александр Стройло, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», главный художник Псковского театра драмы.

Роль Жанны в спектакле исполняет заслуженная артистка России Ирина Смирнова. Также в актерском составе – заслуженный артист РФ Сергей Попков, артисты Александр Артемьев, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко, Нина Семенова, Алексей Ухов, Мария Фомина, Камиль Хардин, Ксения Чехова.

После показа 7 мая «Жанна» уйдет из репертуара театра.

Афиша до конца сезона опубликована на официальном сайте театра.

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