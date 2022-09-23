Правительство РФ перенесло индексацию тарифов ЖКХ на полгода раньше

19:41, 23 сентября 2022, ПАИ

Правительство РФ перенесло традиционную индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация произойдёт только 1 июля 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения в стране не превысит 9 %.

Индексация тарифов на коммунальные услуги — это регулярная процедура, которая проводится в рамках ежегодной инфляции и отражается на стоимости ресурсов, необходимых для оказания коммунальных услуг, ремонта сетей и объектов, а также на стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды.