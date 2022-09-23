Скончался кинодраматург Борис Добродеев

21:10, 23 сентября 2022, ПАИ

Заслуженный деятель искусств РСФРС Борис Добродеев ушёл из жизни в возрасте 95 лет. Об этом в пятницу было сообщено на сайте Союза кинематографистов РФ, пишет ТАСС.

«23 сентября 2022 года на 96-м году ушёл из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович», — говорится в сообщении.

С 1957 года Добродеев работал в качестве киносценариста. В общей сложности написал сценарии к нескольким десяткам художественных и документальных фильмов. В числе игровых кинолент, снятых по его сценариям, «Первый учитель» по повести Чингиза Айтматова (1965 г., соавторами сценария выступили сам Сайтматов и режиссёр фильма Андрей Кончаловский), «Жизнь Бетховена» (1978 г., режиссёр Борис Галантер), «Особо важное задание» (1980 г., Евгений Матвеев), «Карл Маркс. Молодые годы» (1980 г., Лев Кулиджанов) и другие.