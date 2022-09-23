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Политика

Венгрия не собирается отказывать русским туристам в визах

Венгрия продолжит выдавать визы россиянам. Фото tutu

Венгрия не намерена отказываться от выдачи россиянам шенгенских виз, в том числе многократных. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

«Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаём визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — сказал он.

Сийярто добавил, что речь идёт о шенгенских визах, в том числе многократных. «Вопрос виз — это вопрос в рамках шенгенских соглашений. У входящих стран есть процедура, как делать это. Решение о том, что мы должны прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, не принималось», — указал глава МИД Венгрии. 

 

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