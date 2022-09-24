Форма для подачи списка сотрудников для отсрочки от мобилизации появится на «Госуслугах»

22:42, 23 сентября 2022, ПАИ

Минцифры до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей в отраслевых направлениях для отсрочки от частичной мобилизации, форма подачи списка сотрудников для отсрочки будет открыта на «Госуслугах» на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Минцифры прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форма будет открыта на следующей неделе на «Госуслугах», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идёт о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.