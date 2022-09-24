Продолжается благоустройство в Летнем саду Новосокольников

23:57, 23 сентября 2022, ПАИ

В Летнем саду в Новосокольниках продолжается благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает корреспондент районной газеты «Новосокольнический край».

Спилено более 50 аварийных деревьев, в левой части парка обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и детская площадка.

Из регионального бюджета на завершение работ дополнительно выделено почти 6 млн рублей. Запланирована установка декоративного забора и малых архитектурных форм, а также будет сделана подсветка памятника в честь воинов-танкистов, которые принимали участие в освобождении Новосокольнического района в годы Великой Отечественной войны.