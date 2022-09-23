В Новосокольниках прошёл районный кросс «Золотая осень – 2022»

23:04, 23 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 23 сентября, в Новосокольниках прошёл районный кросс «Золотая осень – 2022», сообщает газета «Новосокольнический край».

Юноши и девушки из Новосокольнической, Маевской и Насвинской школ соревновались в забегах на 1,5, 2 и 3 километра.

Победители в личном зачёте на дистанции 2 км среди юношей:

– 1-е место – Даниил Высоцкий (Маевская средняя школа);

– 2-е место – Егор Богачев (Насвинская средняя школа);

– 3-е место – Станислав Рыбьяков (Маевская средняя школа).



На дистанции 1,5 км среди девушек:

– 1-е место – Злата Красикова (средняя школа г. Новосокольники);

– 2-е место – Виктория Зуева (средняя школа г. Новосокольники);

– 3-е место – Анастасия Степина (Насвинская средняя школа).



На дистанции 3 км среди юношей:

– 1-е место – Илья Михайлов (средняя школа г. Новосокольники);

– 2-е место – Илья Тохтенков (средняя школа г. Новосокольники);

– 3-е место – Никита Милованов (Насвинская средняя школа).



На дистанции 2 км среди девушек:

– 1-е место – Владлена Кириллова (средняя школа г. Новосокольники);

– 2-е место – Ульяна Иванова (средняя школа г. Новосокольники);

– 3-е место – Дарья Михайлова (Маевская средняя школа).