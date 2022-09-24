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Эксперт рассказал, на какую неизлечимую болезнь может указывать отёк ноги

Фото: «Газета.ру»

Отёк ноги или руки может быть связан с симптомом лимфедемы (слоновости) — болезни, при которой в межклеточном пространстве скапливается богатая белком жидкость. Об этом рассказал руководитель лаборатории оперативной лимфологии и лимфодетоксикации НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (входит в ИЦиГ СО РАН) Вадим Нимаев.

«Лимфедема, или слоновость, — это отёк, связанный с нарушением функции лимфатических сосудов. В этом случае в коже и в межклеточном пространстве накапливается не просто вода, а вода, в которой содержится большое количество белков. И этот длительный высокобелковый отёк приводит к изменениям структуры подкожной клетчатки и кожи, их уплотнению, без лечения может приводить к фиброзу — разрастанию соединительной ткани. Иногда без лечения лимфедема вызывает не только косметические изменения, но и серьёзный физический дискомфорт из-за сильного увеличения объёма поражённых конечностей», — сказал он «Газете.ру».

Вадим Нимаев отметил, что врождённая лимфедема встречается редко. Чаще первичная лимфедема возникает в подростковом возрасте или в связи с беременностью из-за нарушения функции лимфатических сосудов.  Проявления лимфедемы может спровоцировать воспаление после укуса насекомого или травма, например растяжение, которые проходят без последствий у человека с нормальными лимфатическими сосудами.

Вылечить лимфедему полностью нельзя, но можно сдержать её развитие, строго придерживаясь рекомендаций специалистов, избегая провоцирующих факторов, например развития рожи (острого воспаления кожи, вызванного стрептококком группы A), повторных инфекций и вовремя борясь с появляющимися отёками.

«Состояние можно сравнить с сахарным диабетом — оно тоже требует пристального наблюдения и лечения», — добавил эксперт.

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