Мы за чистоту: псковская молодёжь вышла на субботник
Около ста человек приняли участие в большом субботнике в рамках всероссийской недели движения «Экосистема» и Росмолодёжи «Мы за чистоту», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.
«Дети, взрослые, студенты, работающая молодёжь, неравнодушные граждане – все вышли на субботник, чтобы помочь природе и с пользой провести время», – отметили организаторы.
Всего было собрали свыше 150 мешков мусора.
Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в V Всероссийском онлайн-голосовании граждан за объекты благоустройства. На выбор представлено 108 общественных территорий.
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