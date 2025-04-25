Мы за чистоту: псковская молодёжь вышла на субботник

23:48, 25 апреля 2025, ПАИ

Около ста человек приняли участие в большом субботнике в рамках всероссийской недели движения «Экосистема» и Росмолодёжи «Мы за чистоту», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

«Дети, взрослые, студенты, работающая молодёжь, неравнодушные граждане – все вышли на субботник, чтобы помочь природе и с пользой провести время», – отметили организаторы.

Всего было собрали свыше 150 мешков мусора.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в V Всероссийском онлайн-голосовании граждан за объекты благоустройства. На выбор представлено 108 общественных территорий.