Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мы за чистоту: псковская молодёжь вышла на субботник

Около ста человек приняли участие в большом субботнике в рамках всероссийской недели движения «Экосистема» и Росмолодёжи «Мы за чистоту», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

«Дети, взрослые, студенты, работающая молодёжь, неравнодушные граждане – все вышли на субботник, чтобы помочь природе и с пользой провести время», – отметили организаторы.

Всего было собрали свыше 150 мешков мусора.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в V Всероссийском онлайн-голосовании граждан за объекты благоустройства. На выбор представлено 108 общественных территорий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2025

Путеводитель «Выбуты. Путешествие на родину княгини Ольги» издали в Псковской области
25 апреля 2025

Мы за чистоту: псковская молодёжь вышла на субботник
25 апреля 2025

В Псковской области прошёл первый этап областной краеведческой олимпиады, приуроченной к 1135-летию со дня рождения княгини Ольги
25 апреля 2025

Посвящённый героям-участникам Великой Отечественной войны памятный стенд открыли псковские судьи
25 апреля 2025

«Вахта Памяти» проходит в Великолукском районе
25 апреля 2025

Противоклещевую обработку провели на территориях Псковского перинатального центра
25 апреля 2025

Пользу прививок и вред от антиваксеров обсудили в программе «Анамнез». Главное
25 апреля 2025

На стенах Псковского кремля показывают мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...