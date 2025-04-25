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Общество

В Псковской области прошёл первый этап областной краеведческой олимпиады, приуроченной к 1135-летию со дня рождения княгини Ольги

Первый очный этап областной краеведческой олимпиады, приуроченной к 1135-летию со дня рождения святой равноапостольной княгини Ольги, прошёл в библиотеках Псковской области с 21 по 25 апреля, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Мероприятие регионального центра по сохранению исторической памяти проводится в рамках проекта «Культура для школьников» в смешанном формате.

Победителями первого очного этапа считаются все участники, ответившие верно на все вопросы олимпиады.

Победителями первого дистанционного этапа считаются первые 20 участников, ответивших верно на все вопросы олимпиады.

Активное участие в олимпиаде принимают муниципальные учреждения. Более 20 учащихся Локнянской школы уже справились с первым очным этапом олимпиады. Успешно завершила первый очный этап олимпиады старшеклассница из Пскова: она верно ответила на все вопросы всего за 15 минут, не используя краеведческую литературу.

Участникам второго этапа олимпиады будет предложено выполнить творческую работу и отправить её экспертному жюри 25–30 апреля.

Все участники олимпиады получат сертификаты в электронном виде, победителей ждут памятные призы от организаторов.

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