Пользу прививок и вред от антиваксеров обсудили в программе «Анамнез». Главное
Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области Анастасия Кирильчик и врач – аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Колдунов. Медики рассказали о том, зачем необходимо делать прививки, как спастись от клещей, откуда берутся антиваксеры и в чём они заблуждаются.
Главное:
- делать прививку от клещевого энцефалита лучше в «тихий период»;
- сейчас прививаться уже поздно и даже опасно, так как в случае укуса заражённого вирусом клеща прививка может дать негативный результат. Организм просто не успеет выработать иммунитет;
- прививку от энцефалита следует обязательно сделать любителям бывать на природе и владельцам домашних животных;
- нельзя вытаскивать клеща самостоятельно, лучше обратиться в любое медучреждение Псковской области;
- болезни начинаются с антиваксеров;
- если бы все прививались, победить удалось бы ещё не одну болезнь;
- антиваксерами становятся после прочтения пары публикаций в интернете. «Это больная тема для врачей»;
- никакая прививка не способна вызвать аутизм. Осложнения от прививок крайне редки;
- видимая реакция (например, покраснение места укола) на прививку со стороны организма – это нормально.
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