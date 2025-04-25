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Общество

Пользу прививок и вред от антиваксеров обсудили в программе «Анамнез». Главное

Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области Анастасия Кирильчик и врач – аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Колдунов. Медики рассказали о том, зачем необходимо делать прививки, как спастись от клещей, откуда берутся антиваксеры и в чём они заблуждаются.

Главное:

  • делать прививку от клещевого энцефалита лучше в «тихий период»;
  • сейчас прививаться уже поздно и даже опасно, так как в случае укуса заражённого вирусом клеща прививка может дать негативный результат. Организм просто не успеет выработать иммунитет;
  • прививку от энцефалита следует обязательно сделать любителям бывать на природе и владельцам домашних животных;
  • нельзя вытаскивать клеща самостоятельно, лучше обратиться в любое медучреждение Псковской области;
  • болезни начинаются с антиваксеров;
  • если бы все прививались, победить удалось бы ещё не одну болезнь;
  • антиваксерами становятся после прочтения пары публикаций в интернете. «Это больная тема для врачей»;
  • никакая прививка не способна вызвать аутизм. Осложнения от прививок крайне редки;
  • видимая реакция (например, покраснение места укола) на прививку со стороны организма – это нормально.
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