Пользу прививок и вред от антиваксеров обсудили в программе «Анамнез». Главное

21:52, 25 апреля 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стали главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии комитета по здравоохранению Псковской области Анастасия Кирильчик и врач – аллерголог-иммунолог Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Колдунов. Медики рассказали о том, зачем необходимо делать прививки, как спастись от клещей, откуда берутся антиваксеры и в чём они заблуждаются.

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