Продолжается розыск пропавшей великолучанки

10:18, 24 сентября 2022, ПАИ

Продолжается розыск пропавшей без вести 71-летней великолучанки Галины Королёвой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома. До настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавое телосложение. Была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Галины Королёвой, просят сообщить информацию по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).