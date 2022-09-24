Четвёртый этап операции «Мак-2022» проходит в Псковской области

11:51, 24 сентября 2022, ПАИ

Сотрудниками полиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами ведётся работа в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2022» в Псковской области. Её четвёртый этап осуществляется в период с 21 по 30 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В этой связи гражданам напомнили об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по телефону доверия (8112) 59-22-33, по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49, по телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области (8112) 59-37-00.