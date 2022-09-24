В ходе рабочего визита псковский омбудсмен посетил Бежаницкий район

12:12, 24 сентября 2022, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе рабочего визита в Бежаницкий район встретился с главой района Сергеем Михеевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщил региональный омбудсмен.

В состоявшейся беседе Дмитрий Шахов и Сергей Михеев обсудили вопросы обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду и благоустройства сельских поселений, в том числе обеспечения услугами газо - и электроснабжения, а также прав граждан на получение качественного образования.

Как отметил в ходе беседы Дмитрий Шахов серьезных жалоб на нарушения прав граждан, в том числе на решения и действия органов местного самоуправления, от жителей района в адрес Уполномоченного по правам человека не поступает, а по тем обращениям, которые имеются, установлено нормальное взаимодействие с руководством района, и такие обращения разрешаются в пределах компетенции местных властей быстро и по существу.

По итогам встречи Уполномоченный по правам человека в Псковской области и глава Бежаницкого района договорились обсудить в дальнейшем ряд предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательства на основе более досконального изучить правоприменительную практику по обеспечению прав граждан на создание комфортных условий в сельских поселениях для проживания граждан и обеспечения их современными услугами, газо, электроснабжения, а также мобильной связью и интернетом.