Псковские спортсмены взяли серебро на турнире по бадминтону в «Орлёнке»

12:34, 24 сентября 2022, ПАИ

Турнир по бадминтону в парном разряде в рамках «Президентских состязаний» состоялся во Всероссийском детском Центре «Орлёнок», 24 сентября. В турнире принимали участие спортсмены из Изборска. Об этом пишет газета «Печорская правда».

«За победу боролись 58 пар. Причём, в одной турнирной сетке оказались городские и сельские команды. Тем ценнее успех изборян», - уточняют в сообщении.

Восьмиклассники Сергей Ващенко и Софья Коршунова дошли до финала, где им противостояли сверстники из Ставропольского края.

«Первый сет «на балансе» выиграли ставропольчане 22:20. Во втором изборские лицеисты тоже смотрелись достойно, но снова уступили - 17:21», - отмечается редакторами газеты.

Таким образом, восьмиклассники заняли второе место.