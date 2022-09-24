Полнокупольное кино о Пскове покажут в Иркутском планетарии
В Иркутском планетарии проходят показы полнокупольной программы 21 Байкальского международного кинофестиваля имени Валентина Распутина «Человек и Природа» до 26 сентября включительно. Об этом сообщил Иркутский планетарий в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Полнокупольное кино присутствует в конкурсной программе кинофестиваля уже шестой год. В этом году в ней представлено четыре фильма для планетариев - «Звучащая Вселенная» (Великобритания - Греция), «Вечный странник на звёздном пути» (Беларусь), «Маленькая рыбка Тилапия» (Беларусь - Танзания) и «Псков. Исторический центр. Россия начинается здесь» (Россия).
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