Полнокупольное кино о Пскове покажут в Иркутском планетарии

13:20, 24 сентября 2022, ПАИ

В Иркутском планетарии проходят показы полнокупольной программы 21 Байкальского международного кинофестиваля имени Валентина Распутина «Человек и Природа» до 26 сентября включительно. Об этом сообщил Иркутский планетарий в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Полнокупольное кино присутствует в конкурсной программе кинофестиваля уже шестой год. В этом году в ней представлено четыре фильма для планетариев - «Звучащая Вселенная» (Великобритания - Греция), «Вечный странник на звёздном пути» (Беларусь), «Маленькая рыбка Тилапия» (Беларусь - Танзания) и «Псков. Исторический центр. Россия начинается здесь» (Россия).