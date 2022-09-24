«Тема недели»: Россия собирается

14:22, 24 сентября 2022, ПАИ

Главными событиями этой недели стали объявление о начале референдумов на освобождённых территориях Херсонской, Запорожской области, в Донецкой и Луганской народных республиках и обращение президента Владимира Путина, который объявил о частичной мобилизации и в очередной раз указал коллективному Западу на недопустимость шантажа России.

О ходе референдумов, о фейках и дезинформации, по полочкам о том, что такое частичная мобилизация, — новый выпуск авторской программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский», который выйдет в эфир сегодня, 24 сентября, в 20:00.

В программе: что думают жители Пскова о референдумах и чего желают будущим соотечественникам, эксклюзивный лайфхак для украинских властей от члена Общественной палаты России, журналиста Александра Малькевича, комментарии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы администрации Пскова Бориса Елкина, главы Бериславского района Андрея Костюка.

Смотрите выпуск программы «Тема недели» в эфире телеканала «Первый Псковский» сегодня в 20:00. Повтор программы — в воскресенье в 12:10.