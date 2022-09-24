Студенческий забег провели активисты патриотического клуба ПсковГУ «Я горжусь»

15:05, 24 сентября 2022, ПАИ

Студенческий патриотический забег состоялся на территории Корытово в Пскове. Мероприятие прошло в рамках деятельности патриотического клуба ПсковГУ «Я горжусь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

«Участники мероприятия — обучающиеся и преподаватели ПсковГУ — пробежали дистанцию 1 418 метров, символизирующую количество дней, которые преодолела страна на пути к Великой Победе», — уточняют в сообщении.

Отметим, что всероссийская акция была инициирована патриотическими клубами «Я горжусь» и поддержана Министерством науки и высшего образования. Акция прошла во всех субъектах Российской Федерации.