Студенческий забег провели активисты патриотического клуба ПсковГУ «Я горжусь»
Студенческий патриотический забег состоялся на территории Корытово в Пскове. Мероприятие прошло в рамках деятельности патриотического клуба ПсковГУ «Я горжусь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.
«Участники мероприятия — обучающиеся и преподаватели ПсковГУ — пробежали дистанцию 1 418 метров, символизирующую количество дней, которые преодолела страна на пути к Великой Победе», — уточняют в сообщении.
Отметим, что всероссийская акция была инициирована патриотическими клубами «Я горжусь» и поддержана Министерством науки и высшего образования. Акция прошла во всех субъектах Российской Федерации.
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