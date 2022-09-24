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В Сети появился трейлер первого фильма про СВО

Трейлер фильма «Лучшие в аду», первой художественной картины о подвиге российских бойцов в зоне СВО, появился на видеохостинге YouTube.

Девиз картины, который приведён на плакате: «У нас есть контракт – контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мёртвыми. Мы знаем, что попадём в ад, но в аду мы будем лучшими».

Чтобы сохранить интригу, сюжет фильма не раскрывается. Но, как ожидается, он приоткроет некоторые тайны одной из самых закрытых и успешных ЧВК – «Вагнер». И это будет первый художественный рассказ о специальной военной операции России, о подвигах и тяжких буднях бойцов.

Создатели картины – Евгений Пригожин и Алексей Нагин.

«Имя 41-летнего волгоградца Алексея Нагина на постере картины – в траурной рамке. 20 сентября 2022 года он погиб, исполняя воинский долг. Это наш земляк, участник специальной военной операции (СВО)», – уточняет газета «Волгоградская правда».

12 мая 2022 года Алексей был тяжело ранен. Рассказывают, что врачи в Санкт-Петербурге буквально собирали его по частям. Ранение и 50 дней, проведённых в госпитале, он скрывал от родителей. Едва встав на ноги, сразу стал собираться на фронт. Близким гворил: «Меня там ждут».

20 сентября он героически погиб в бою. Прощание с Алексеем Нагиным проходит сегодня, 24 сентября.

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