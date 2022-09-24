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Общество

Porsche Cayenne и грузовик столкнулись у поста ГИБДД в Пскове

У поста ГИБДД в Любятово произошло столкновение автомобиля Porsche Cayenne и грузовика.

В результате ДТП пострадал 26-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne. Мужчина является гражданином Таджикистана. От медицинской помощи пострадавший отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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