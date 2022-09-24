Porsche Cayenne и грузовик столкнулись у поста ГИБДД в Пскове
У поста ГИБДД в Любятово произошло столкновение автомобиля Porsche Cayenne и грузовика.
В результате ДТП пострадал 26-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne. Мужчина является гражданином Таджикистана. От медицинской помощи пострадавший отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
24 сентября 2022
Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей для мобилизованных граждан хотят ввести в Думе
24 сентября 2022
Студенты ПсковГУ присоединились к Всероссийской акции «Письма защитникам Отечества»