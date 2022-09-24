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Общество

В Дновском доме культуры идут работы по созданию творческой мастерской

Фото: газета «Дновец»

В культурном центре Дновского района идут работы по созданию «горницы Финиста – Ясного сокола». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Дновец».

Как рассказала директор учреждения Наталья Васильева, эта идея вынашивалась очень давно.

«В 2016 году вышел в свет сборник фольклора Дновского района, называется он «Финист – Ясный Сокол и прочие местные чудеса». В нём собраны легенды, предания, частушки нашего края, в том числе и легенда про Финиста, который в стародавние времена жил на Сокольницких горках за Зеремой. И сегодня эту историю мы берём за основу и делаем на неё ставку в части развития туризма», – отметила Наталья Васильева.

По словам директора учреждения, планируются дальнейшие сборы предметов быта и всевозможных артефактов, которые смогут рассказать дновцам об истории края многовековой давности.

Благодаря привлечению спонсорской помощи в районном культурном центре сейчас уже отремонтированы два помещения. В одном предварительно планируется создать «горницу Финиста», а во втором – творческую мастерскую, здесь будут проводиться интерактивные программы и мастер-классы.

Уже сейчас дновские девушки Эвелина Савельева и Анна Лушанина в свободное от учёбы и работы время расписывают стены будущей «горницы Финиста».

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